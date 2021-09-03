Экономика

12:15 03.09.2021

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

1 мин читать
ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

Государственный ПриватБанк (Киев) приостановит проведение транзакций по картам и работу Приват24 для физлиц и бизнеса с 1:00 по 6:00 4 сентября, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, банк во время указанного периода проведет работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Указывается, что технические работы будут проводиться для модернизации процессинга, что позволит банку повысить скорость обработки транзакций.

Правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, 18 декабря 2016 года решило национализировать это крупнейшее на украинском рынке финучреждение и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #транзакция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 30.08.2021
Решение Банка Англии о законности bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн стало окончательным в связи с завершением срока обжалования

Решение Банка Англии о законности bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн стало окончательным в связи с завершением срока обжалования

18:22 27.08.2021
ПриватБанк завершил вручение израильского иска в Украине экс-владельцам банка

ПриватБанк завершил вручение израильского иска в Украине экс-владельцам банка

11:22 25.08.2021
Экс-совладельцы ПриватБанка добились приостановки судебного спора с ПриватБанком в США до вердикта в Украине

Экс-совладельцы ПриватБанка добились приостановки судебного спора с ПриватБанком в США до вердикта в Украине

13:28 11.08.2021
Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024 года

13:18 06.08.2021
В деле ПриватБанка сколо будет информация по итогам международного поручения – Гришук

В деле ПриватБанка сколо будет информация по итогам международного поручения – Гришук

12:05 06.08.2021
Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

Сытник: решение ВАКС об отмене заочного ареста Дубилета ударило по расследованию дела ПриватБанка

10:40 22.07.2021
ПриватБанк расширил услугу денежных переводов по номеру телефона на карты Visa других банков

ПриватБанк расширил услугу денежных переводов по номеру телефона на карты Visa других банков

15:42 15.07.2021
ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами SwatchPAY для держателей карт Mastercard

ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами SwatchPAY для держателей карт Mastercard

10:44 01.07.2021
ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

ПриватБанк запустил возможность для ФЛП продавать валюту круглосуточно

13:10 26.06.2021
ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

ПриватБанк в течение суток вернет средства, некорректно списанные у ряда клиентов из-за сбоя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

"Укравтодор" открыл движение от отремонтированному участку трассы Немиров-Ямполь в Винницкой области

Нефть Brent подешевела до $73

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПХГ Украины будут востребованы даже в случае "нулевого" транзита

В США начнут использовать стратегический запас нефти, чтобы облегчить давление на топливные цены - Байден

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА