АМКУ выяснит причины доначислений за жилищно-коммунальные услуги от "Киевтеплоэнерго" в платежках киевлян

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит действия КП "Киевтеплоэнерго" относительно доначисления потребителям в платежках дополнительных сумм за предыдущий период.

"В АМКУ поступают многочисленные обращения киевлян относительно начисления им в платежках дополнительных сумм за предыдущий период, основанием для чего якобы стали рекомендации АМКУ. Причины таких действий КП сейчас проверяются Северным межобластным территориальным отделением АМКУ", – говорится в сообщении комитета на его сайте в четверг.

Вместе с тем комитет обращает внимание, что новые начисления киевляне получили не в результате действий его отделения, а в результате действий/бездеятельности КП, осуществлявшего начисления по новой методике распределения между потребителями объемов потребленных в доме коммунальных услуг, утвержденной Минрегионразвития (методика №315 от 22 ноября 2018 года).

"Такие действия коммунального предприятия могут содержать признаки нарушения антиконкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке", – указали в АМКУ.

При этом в комитете напомнили, что в июне 2021 года КП было рекомендовано воздержаться от применения этой методики во время расчетов с потребителями, с которыми не заключены договора в соответствии с законом о жилищно-коммунальных услугах, вступившем в силу с 1 мая 2019 года и существенно изменившем принципы отношений в процессе предоставления ЖКУ, а также осуществить перерасчеты с потребителями, с которыми были заключены договора до вступления в силу указанного закона, по другой методике – №359.

АМКУ обратил внимание, что КП уже сообщило в его отделение о частичном выполнении этих рекомендаций, в частности, относительно перерасчетов в соответствии с методикой №359 за услуги в отопительном сезоне 2020-2021.

"Действительно ли данные комитетом рекомендации выполнены и связаны ли с этим значительные доначисления в платежках, комитет сейчас выясняет", – резюмировали в антимонопольном ведомстве.