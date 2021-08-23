В 2022 году ЕС запустит семилетнюю программу поддержки в том числе Украины – Матернова

Европейский союз в 2022 году запускает программу поддержки, адресатом которой станет в том числе и Украина, сообщила заместитель генерального директора генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"Со следующего года будет запущена новая многолетняя, семилетняя программа поддержки, в частности, Украины. С коллегами мы работаем над тем, чтобы в каждом аспекте поддержки было что-то такое, что может быть предназначено югу, юго-востоку страны, что может помочь противодействию влиянию и результатам аннексии, что сможет способствовать реинтеграции этих территорий в Украину", - сказала Матернова на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.