Экономика

19:00 23.08.2021

В 2022 году ЕС запустит семилетнюю программу поддержки в том числе Украины – Матернова

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В 2022 году ЕС запустит семилетнюю программу поддержки в том числе Украины – Матернова

Европейский союз в 2022 году запускает программу поддержки, адресатом которой станет в том числе и Украина, сообщила заместитель генерального директора генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова.

"Со следующего года будет запущена новая многолетняя, семилетняя программа поддержки, в частности, Украины. С коллегами мы работаем над тем, чтобы в каждом аспекте поддержки было что-то такое, что может быть предназначено югу, юго-востоку страны, что может помочь противодействию влиянию и результатам аннексии, что сможет способствовать реинтеграции этих территорий в Украину", - сказала Матернова на панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы в Киеве в понедельник.

Теги: #ес #матернова #финподдержка
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