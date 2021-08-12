Экономика

13:00 12.08.2021

Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

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Стратегия экономбезопасности до 2025 г. предусматривает критический уровень инфляции 12%

 Стратегия экономической безопасности до 2025 года предусматривает критический уровень инфляции 12%, тогда как значение целевого ориентира роста потребительских цен установлено в соответствии с целевым показателем Нацбанка – 5%.

Такие параметры закреплены президентским указом №347/2021 от 11 августа.

Как указано в документе, целевой уровень роста ВВП - 6%, тогда как правительственный прогноз роста экономики на 2021 год - 4,1%.

Целевой показатель валовых международных резервов Украины установлен стратегией на уровне пяти месяцев импорта (при нынешнем показателе 4,1 месяца импорта), критическая граница резервов - три месяца импорта.

Согласно стратегии, критический уровень теневой экономики определен в 25% ВВП, целевой показатель - 13% ВВП. По оценке Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019-м.

Документ также устанавливает критическую границу дефицита госбюджета на уровне 3% ВВП с поправкой на то, что эта норма не касается 2021 и 2022 годов. Целевой диапазон дефицита госбюджета - 2-3% ВВП. При этом отношение госдолга к ВВП не должно превышать критическую границу в 60%, а целевой уровень - 50%, свидетельствует Стратегия экономического развития до 2025 года. На конец 2020 года соотношение госдолга к ВВП составляло 53,9%, а показатель соотношения государственного и гарантированного государственного долга к ВВП на указанный период составил 60,9%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине по данным Госстата в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5% по итогам июня. Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.

Теги: #стратегия #экономбезопасность #инфляция
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