Экономика

12:08 11.08.2021

Первый вице-премьер выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов

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Первый вице-премьер выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.

Теги: #налоги #персональные_данные #любченко
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