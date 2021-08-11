Первый вице-премьер выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.

"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.