Экономика

19:47 05.08.2021

Госслужба занятости фиксирует снижение количества получателей пособия по безработице в Украине на 36% на начало августа - Минэкономики

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Госслужба занятости фиксирует снижение количества получателей пособия по безработице в Украине на 36% на начало августа - Минэкономики

Государственная служба занятости фиксирует снижение количества получателей пособия по безработице на начало августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% - до 273 тыс. чел., сообщило Министерство экономики.

"В настоящее время количество зарегистрированных безработных составляет 319 тыс. чел., из которых помощь по безработице получают 273 тыс. чел. Это на 36% меньше соответствующего показателя прошлого года, что свидетельствует о постепенном уменьшении количества получателей пособия по безработице, а также постепенном оживлении экономики", – сообщило Минэкономики со ссылкой на данные по состоянию на 4 августа.

В базе данных службы находится свыше 70 тыс. вакансий, добавили в Минэкономики.

"Этот показатель вызывает необходимость усилить работу в сфере трудоустройства", – прокомментировало министерство.

При этом более 50 тыс. чел. прошло профобучение, в том числе в центрах при Госслужбе занятости.

"Чаще всего слушатели выбирали профессии парикмахера, мастера маникюра, продавца продовольственных товаров. Важно отметить, что 92% выпускников профобучения трудоустраиваются по полученной специальности", – указано в сообщении.

Теги: #статистика #занятость
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