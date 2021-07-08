С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике - ассоциация "Укртеплокоммунэнерго"

(подается на языке оригинала)

Дискримінаційні угоди на закупівлю газу від НАК "Нафтогаз України" для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) поглиблять системну кризу в галузі.

"До початку опалювального сезону залишилося близько 3-х місяців. Тому усі гілки влади в Україні мають зосередити увагу на врегулюванні кризи в теплоенергетиці. Необхідно якомога швидше вирішити усі питання щодо умов та обсягів закупівлі газу, врегулювання заборгованості ТКЕ за газ, щоб опалювальний сезон 2021/2022 пройшов стабільно", - зазначив Сергій Дунайло, віце-президент Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" на спільному пресбрифінгу Київської міської держадміністрації, КП "Київтеплоенерго" та Асоціації міст України і Укртеплокомуненерго.

Найважливіші тези виступу про стан справ в теплоенергетиці:

Нові газові угоди - дискримінаційні для ТКЕ

- Ціна газу 7,42 грн/куб.м без транспортування - умовна. Реальна ціна газу на виробництво теплової енергії для населення становитиме більше 9 грн/куб.м плюс вартість його розподілу 2,3 грн/куб.м.

Надані теплопостачальникам договори на газ містять умови, які ТКЕ виконати не в змозі. За цими умовами вже з листопада вони будуть змушені зупинити теплопостачання, бо не зможуть оплатити газ: враховуючи вартість попередньої оплати за листопад місяць і залишок за жовтень - оплата буде майже 110%. Жодне підприємство теплової галузі в Україні не має такої фінансової спроможності.

Ціна газу в договорах "Нафтогаз Трейдинг" 7,42 грн/куб.м (без транспортування) - чисто умовна і абсолютно нереальна. Теплопостачальники порахували, що визначених Нафтогазом обсягів газу за цією ціною їм не вистачить для забезпечення тепловою енергією не тільки населення, а й інших категорій споживачів, а це значить, що вони будуть докуповувати близько 30% необхідних обсягів газу за ціною 12 121 грн за 1 тис. куб.м і міксувати ціну. Тому реальна ціна газу у ТКЕ буде на рівні 9 грн/куб.м, замість задекларованої у договорі 7,42 грн/куб.м, і яку підприємства ТКЕ вимушені будуть врахувати при розрахунку тарифу на теплову енергію. А ще ж є розподіл газу, вартість якого у сьогоднішніх тарифах більшості компаній врахована на рівні 735 грн за 1 тис. куб.м газу, а по факту становить 2 300 грн за 1 тис. куб. м.

Відповідно до умов договору на постачання природного газу, у разі якщо теплопостачальне підприємство не виконає умов оплати, передбачених угодою, вступають в дію, передбачені постачальником газу, штрафні санкції. Наприклад, якщо ТКЕ не виконують умови оплати (по жовтню це 30% попередня оплата і 70%, до 22 листопада, кінцева оплата за жовтень), вже в листопаді газопостачальник на весь обсяг відпущеного чи спожитого, але не повністю оплаченого палива, має право нарахувати 10% штрафних санкцій. Припустимо, підприємство спожило газу на 1 млн грн, а заплатило 900 тис. грн. То в цьому випадку 10% штрафних санкцій нараховується не на 100 тис. грн заборгованості, а на весь 1 млн грн. При цьому на 100 тис. грн заборгованості нараховується ще пеня у розмірі подвійної облікової ставки, на сьогодні це 15%, 6% річних і 3% інфляційних. Тобто маємо штрафні санкції як на весь обсяг спожитого газу, так і на залишок боргу. Тобто, відповідно до прикладу, за 100 тис. грн заборгованості за спожитий природний газ, підприємство повинне буде сплатити більше 120 тис. грн штрафних санкцій і відповідно, ще сплатити і 100 тис. грн заборгованості.

Крім того, одним із пунктів договору визначено, що підприємства ТКЕ зобов’язані укласти з банком "добровільно-примусові" договори на безакцептне списання. А це означає - повернення спецрахунків і продовження вимивання коштів підприємства, необхідних для проведення ремонтних робіт, виплати заробітної плати та ін.

Газові борги мають бути врегульовані

- Без врегулювання газових боргів ТКЕ та законодавчих змін галузь не має шансів на врегулювання системної кризи.

Вже недостатньо списати заборгованість чи вирішити питання реструктуризації газових боргів ТКЕ. Потрібні серйозні законодавчі зміни, аби не допустити повторення цієї ситуації в майбутньому. У першу чергу, потребує термінового прийняття у другому читанні законопроєкт № 3508-д. Він дозволить підприємствам ТКЕ позбавитися тягаря у 50 млрд грн, який не дозволяє нормально працювати в ринкових умовах. Крім того, такий борг є причиною ризику, що у будь-який момент роботу ТКЕ можуть зупинити, навіть серед зими - якщо не НАК "Нафтогаз України" чи ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", то оператори газорозподільних мереж (облгази). Також повинні бути внесені зміни до Державного бюджету щодо наявності джерела коштів на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію.

Наша Асоціація вже направила до Президента України, Кабінету Міністрів України та РНБО відповідні звернення.

Зростання тарифів на тепло може призвести до посилення кризи в ТКЕ

- Збільшення тарифів на тепло призведе до поглиблення кризи в тепловій галузі, оскільки це може обернутися зростанням боргів населення в той час, як у теплопостачальників немає дієвих механізмів для їх врегулювання.

За розрахунками підприємств ТКЕ ціна теплової енергії повинна зрости від 15 до 40% залежно від структури споживачів у тому чи іншому місті. Однак очевидно, що без подальшого втручання усіх гілок влади у врегулювання кризи в ТКЕ, оперативності та злагодженості їх дій, ми маємо колосальні ризики для початку і стабільного проходження опалювального сезону в усіх містах з централізованим опаленням.