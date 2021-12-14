Экономика

09:39 14.12.2021

Цена газа в Европе взлетела до $1425/тыс. куб. м на фоне снижения выработки ветрогенерации

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Цена газа в Европе взлетела до $1425/тыс. куб. м на фоне снижения выработки ветрогенерации

Спотовая цена газа в Европе превысила $1400/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов.

Во вторник утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт.ч, то есть $1425 за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1153 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $515.

В понедельник цены подскочили в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток 2" (при том, что она не сказала ничего нового и просто повторила то, что до нее говорили компетентные регуляторы).

Глобальная спираль роста цен получила поддержку со стороны газовых индексов в Азии - вслед за европейским вырос и фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM - январский контракт прибавил $18 и достиг $1276 за тысячу кубов.

Серьёзно упала на наступившей неделе генерация из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе (6-12 декабря), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) - это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Прогноз погоды в Европе на наступившую неделю предполагает очередную заметную оттепель (почти что, как в те же дни прошлого года).

Теги: #тарифи #газ #европа
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