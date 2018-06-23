Повышенные на 0,8% "зеленые тарифы" для домохозяйств вступят в действие с 24 июня

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) №359 от 23 марта 2017 года о повышении на 0,75% "зеленых тарифов" для домохозяйств вступит в действие с 24 июня.

Документ после трех месяце задержки, наконец, опубликован в субботнем номере официального издания "Урядовый курьер".

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с ростом курса евро.

Как сообщалось, предыдущее постановление НКРЭКУ, устанавливающее размеры "зеленых тарифов" для домохозяйств (№1609 от 29 декабря 2017 года), предусматривало увеличение на 4,5% также из-за роста курса евро.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.