Экономика

12:16 29.06.2021

На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

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На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

На месте строительства нового моста в Кременчуге, который планируют построить по президентской программе “Большое строительство”, в настоящее время подрядчик завершает геологические изыскания на воде, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") на своей странице в Facebook. 

"Подрядчик определяет тип почвы, чтобы в будущем запроектировать необходимую глубину залегания свай и в дальнейшем фундамента будущих опор. Высота пилонов составит около 100 метров. В ближайшее время начнется испытание свай. Именно этот процесс позволит проверить несущую способность свай и опор моста", - рассказали в ведомстве.

Для сообщения нового моста с сетью улиц Кременчуга, в частности Большой Набережной, на правом берегу Днепра и трассой Днепр-Мариуполь на левом в этих точках планируется построить транспортные развязки разных уровней. На правом берегу развязка должна появиться возле Литературного переулка.

Новый мост будет строиться параллельно старому Крюковском мосту через Днепр. Он будет 3 км в длину, там будет четыре полосы движения. 

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

 

 

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор
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