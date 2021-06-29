На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

На месте строительства нового моста в Кременчуге, который планируют построить по президентской программе “Большое строительство”, в настоящее время подрядчик завершает геологические изыскания на воде, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") на своей странице в Facebook.

"Подрядчик определяет тип почвы, чтобы в будущем запроектировать необходимую глубину залегания свай и в дальнейшем фундамента будущих опор. Высота пилонов составит около 100 метров. В ближайшее время начнется испытание свай. Именно этот процесс позволит проверить несущую способность свай и опор моста", - рассказали в ведомстве.

Для сообщения нового моста с сетью улиц Кременчуга, в частности Большой Набережной, на правом берегу Днепра и трассой Днепр-Мариуполь на левом в этих точках планируется построить транспортные развязки разных уровней. На правом берегу развязка должна появиться возле Литературного переулка.

Новый мост будет строиться параллельно старому Крюковском мосту через Днепр. Он будет 3 км в длину, там будет четыре полосы движения.

Как сообщалось, в феврале 2021 года "Укравтодор" подписал договор на строительство нового моста в Кременчуге за 11,249 млрд грн (сократив ожидаемую стоимость проекта на 11%) с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.