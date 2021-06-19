Экономика

12:32 19.06.2021

Украина и Казахстан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

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Украина и Казахстан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Украины Ярослав Демченков обсудил с министром торговли и интеграции Казахстана Бахитом Султановым преспективы расширения сотрудничества, в частности в сфере энергетики.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, в пятницу, в ходе заседания в Киеве украинско-казахстанской комиссии украинская сторона очертила несколько направлений сотрудничества, среди которых особое место занимали атомная отрасль, торговля и транзит нефти. "Мы заинтересованы в поставках казахстанской нефти и ее транзите через территорию Украины. ... С нашей стороны созданы все технические условия, которые необходимы для транспортировки легких сортов нефти по нефтепроводам "Одесса-Броды" и "Дружба"", - отметил Демченков.

Особое внимание украинские представители уделили вопросу сотрудничества в атомной сфере. Поставки уранового продукта, ионообменных смол, топливных таблеток и их использование при производстве ядерного топлива для АЭС представляются интересной перспективой для Украины.

Украина и Казахстан также договорились об изучении возможностей расширения сотрудничества в области водородной энергетики для достижения выгодных для обеих сторон результатов. Демченков призвал "казахстанский бизнес принимать участие в подготовке общих проектов по изготовлению, использованию и транспортировке водорода".

Теги: #украина #энергетика #казахстан
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