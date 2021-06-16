Экономика

14:49 16.06.2021

Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

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Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы морского и речного транспорта ("Морадминистрация") начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте службы Алексея Геращенко.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, соответствующее кадровое решение правительство приняло на заседании в среду.

При этом он отметил, что утратило силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей главы "Морадминистрации" на Андрея Глазкова.

Глазков исполнял обязанности руководителя ведомства с октября 2020 года.

Теги: #руководство #морадминистрация
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