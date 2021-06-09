Экономика

19:49 09.06.2021

Правительство пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета

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Правительство пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко обсудил усовершенствование корпуправления с независимыми членами Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (номинационного комитета), сообщило Министерство экономики по итогам встречи 8 июня.

"Реформа корпуправления госпредприятиями должна стать драйвером системы экономического развития. Мы отрабатываем раз и навсегда правила и будет достигать результата на этой правильной основе", – цитирует первого вице-премьера пресс-служба министерства в релизе в среду.

По словам источника агентства "Интерфакс-Украина", близкого к этим переговорам, окончательного решения о возобновлении участия независимых членов в работе номинационного комитета вновь не было достигнуто.

Минэкономики уточнило, что во встрече приняли участие члены номинационного комитета – глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Помимо того после недавнего решения правительства о расширении числа независимых членов с 4-х до 5-ти за счет представителя ЕС в ней принял участие глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и советник главы представительства ЕС в Украине по вопросам конкурентной политики, госпомощи, госпредприятий и приватизации Панагиотис Стамолис.

По словам Любченко, правительство намерено активно участвовать в доработке законопроекта об усовершенствовании системы корпоративного управления государственными предприятиями.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в апреле в первом после долгого перерыва заседании комитета помимо представителей государства участвовал лишь Свенчицкий, а после конфликта вокруг "Нафтогаза" в конце месяца все независимые члены заявили о приостановке работы.

В начале мая Кабинет министров продлил на два месяца – до трех месяцев – предельный срок рассмотрения номинационным комитетом претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с предствителями номинационного комитета 1 июня предложил разработать дорожную карту по дальнейшему проведению корпоративной реформы в Украине. Премьер выразил надежду, что в первой половине июня состоится заседание комитета.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает - Кабмин.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", с 1 мая, в частности, отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В этом списке, в частности, Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", "Энерготяжмаш", пять подконтрольных государству облэнерго (без "Тернопольоблэнерго"), "Харьковэнергосбыт", Днепровская и Криворожская ТЭЦ. На днях закончился срок полномочий трех независимых членов набсовета "Магистральных газопроводов Украины".

Теги: #комитет #коруправление
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