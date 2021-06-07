"Кернел-трейд" возглавил список крупнейших получателей возмещения НДС в мае - Госказначейство

Агроэкспортер "Кернел-трейд" в мае 2021 года возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем почти 1,67 млрд грн, тогда как в минувшем месяце информация о возмещении отсутствовала, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства (ГКСУ).

Согласно им, в тройку лидеров также вошли два металлургических предприятия: Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" с показателем почти 1,05 млрд грн по сравнению с 556,2 млн грн в апреле, а также "Запорожсталь" – 583,8 млн грн против 700,9 млн грн соответственно.

Лидировавший в апреле агроэкспортер "Сантрейд" получил в мае 519 млн грн бюджетного возмещения НДС, что почти вдвое меньше предыдущего показателя в 950,8 млн грн, свидетельствует статистика ГКСУ.

Замыкает топ-5 крупнейших получателей бюджетного возмещения указанного налога аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им.Ильича, который за месяц несколько снизил показатель с апрельских 500 млн грн до 465,6 млн грн в мае, указано ГКСУ.

В первую десятку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС в мае также вошли "АДМ Юкрейн" - 403,2 млн грн (информация о возмещении в апреле отсутствовала), "Нибулон" - 314,5 млн грн (298,4 млн грн), "АТ Каргилл" - 253,8 млн грн (почти 159 млн грн).

Согласно данным казначейства, замыкают вторую пятерку практически не изменившие свои показатели за месяц Днепровский меткомбинат - 251 млн грн (251,2 млн грн) и Полтавский горнообогатительный комбинат (ГОК) - 239,2 млн грн (212,8 млн грн).

Во второй десятке расположились компании "Азовсталь" из группы "Метинвест" - 186,6 млн грн (206,7 млн грн), "Леони Ваеринг Системс УА ГМБХ" - 178,5 млн грн (информация о возмещении в апреле отсутствовала).

Значительно увеличила за месяц бюджетное возмещение "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) - 174,1 млн грн в мае по сравнению с апрельскими 68,3 млн грн.

Замыкают третью пятерку Еристовский ГОК - 157,5 млн грн (115,6 млн грн) и Южный ГОК - 149,2 млн грн (111,3 млн грн), свидетельствуют данные казначейства.

На треть увеличил показатель в мае Никопольский завод ферросплавов - 136 млн грн бюджетного возмещения НДС против 99 млн грн в предыдущем месяце.

Помимо указанных вторую десятку также составляют "Вайтера Украина " - 126,2 млн грн (информация о возмещении в апреле отсутствовала), "Кофко агри ресорсиз Украина" - 116,5 млн грн (130,5 млн грн).

Николаевский глиноземный завод в мае более чем втрое увеличил показатель бюджетного возмещения НДС - 110,8 млн грн (32,8 млн грн).

Замыкает вторую десятку АГТ - 97,8 млн грн (96,9 млн грн), свидетельствуют данные Госказначейства.

Согласно статистике Госказначейства, в целом бюджетное возмещение НДС в мае 2021 года выросло до 12,9 млрд грн по сравнению с 12,4 млрд грн в апреле.

Как сообщалось, в 2020 году возмещение НДС составило 143,1 млрд грн по сравнению со 151,9 млрд грн в 2019 году. Согласно обнародованным данным Государственной налоговой службы, в частности, среди крупнейших его получателей были экспортеры подсолнечного масла и зернотрейдеры: "Кернел-трейд" -- 9,96 млрд грн, "АДМ Юкрейн" – соответственно 4,66 млрд грн, ""Нибулон" – 4,28 млрд грн, Сантрейд" – 4,26 млрд грн, АО "Каргилл" – 3,81 млрд грн, "Гленкор Агрикалчер Украина" – 2,77 млрд грн.

В этом списке также представители горно-металлургического сектора: "ArcelorMittal Кривой Рог" – 6,22 млрд грн, ММК им.Ильича -- 5,49 млрд грн, "Запорожсталь" – соответственно 5,22 млрд грн, "Азовсталь" – 4,77 млрд грн, ДМК – 3,2 млрд грн.