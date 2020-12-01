Экономика

19:13 01.12.2020

Госбюджет в ноябре-2020 перевыполнен на 9,3% от плана

2 мин читать
Госбюджет в ноябре-2020 перевыполнен на 9,3% от плана

Доходы государственного бюджета в ноябре 2020 года составили почти 102,3 млрд грн, что на 9,3% превышают плановый показатель и на 15,2% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной во вторник информации, общий фонд бюджета в ноябре получил 85,46 млрд грн, что на 6,2% больше плана и на 6,6% превышает показатель ноября-2019.

По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за 11 месяцев 2020 года составили 944,7 млрд грн, что соответствует ожидаемому показателю и на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Общий фонд по доходам за 11 месяцев перевыполнен относительно плана на 0,4% и на 1,7% относительно прошлогоднего показателя за этот период. Всего поступления общего фонда в январе-ноябре составили 805,92 млрд грн, уточняет ГКСУ.

Как указало казначейство, таможня в ноябре текущего года принесла 29,78 млрд грн, что всего на 0,2% больше плана и на 12,4% выше показателя ноября-2019. По итогам 11 месяцев таможенные поступления составили 264,36 млрд грн, отстав от ожидаемого уровня на 11,6%, а от прошлогоднего – на 8,7%.

Налоговые поступления в ноябре превысили план на 11,6% и были выше ноября прошлого года на 3,4%, составив 53,3 млрд грн. По итогам 11 месяцев налоговая перевыполнила план на 9,6% при поступлениях в 472,7 млрд грн, что на 15,1% больше показателя за январь-ноябрь-2019.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в ноябре возросло до 12,57 млрд грн по сравнению с 11,88 млрд грн в октябре, а в целом за 11 месяцев бюджетное возмещение указанного налога составило 128,7 млрд грн, что на 9,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Доходы местных бюджетов в ноябре-2020 были на 17,3% выше ожидаемого уровня - 29,5 млрд грн, что на 9,3% выше прошлогоднего показателя. За 11 месяцев местные бюджеты получили 269,5 млрд грн, что на 2,7% ниже плана, но на 4,7% больше показателя за тот же период прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 25,36 млрд грн, что на 9,2% больше, чем в ноябре-2019.

В целом за январь-ноябрь-2020 поступления от ЕСВ выросли на 6,7% к аналогичному периоду 2019-го и достигли 261,8 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 979,55 млрд грн (в том числе 858,75 млрд грн по общему фонду), расходы – 1 трлн 270,14 млрд грн (по общему фонду – 1 трлн 138,42 млрд грн).

Теги: #бюджет #доходы #госказначейство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 01.12.2020
Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

18:25 01.12.2020
Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

10:39 01.12.2020
Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

Проект госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд грн – Степанов

23:55 30.11.2020
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн – Степанов

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн – Степанов

15:05 28.11.2020
В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

14:44 28.11.2020
Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

Консультации касательно госбюджета-2021 начнутся на следующей неделе - нардеп

14:28 28.11.2020
ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021, если не будет уменьшено финансирование силовых структур - Бойко

ОПЗЖ не поддержит законопроект о госбюджете-2021, если не будет уменьшено финансирование силовых структур - Бойко

13:06 28.11.2020
В "Голосе" сомневаются, что Рада на предстоящей пленарной неделе будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021

В "Голосе" сомневаются, что Рада на предстоящей пленарной неделе будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021

12:00 28.11.2020
Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

Арахамия не исключает, что Рада примет госбюджет-2021 на внеочередном заседании

12:56 26.11.2020
Дефицит госбюджета в октябре-2020 составил почти 30,5 млрд грн - Госказначейство

Дефицит госбюджета в октябре-2020 составил почти 30,5 млрд грн - Госказначейство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

Заимствования в госбюджет за 11 мес.-2020 недовыполнены на 24,4% - Минфин

ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

ПОСЛЕДНЕЕ

Заимствования в госбюджет за 11 мес.-2020 недовыполнены на 24,4% - Минфин

Экспортные организации и ТПП оценивают возможности для экспорта украинской продукции в 7,5 по 10-бальной шкале - исследование

Система обучения для муниципалитетов от "Метинвеста" победила в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020"

Нефть увеличила потери во вторник на фоне переноса заседания ОПЕК+, Brent - $47,41 за баррель

ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

ЕС отмечает критическое финансовое положение "Укрзализныци"

"Укравтодор" открыл тоннель для сельхозтехники на дороге Н-31 в Днепропетровской области

Рада перенесла обязательно применение РРО для ФЛП на 2022г и отменила кешбек

Novus финализировал сделку по приобретению "Билла-Украина"

В рамках "Большого строительства" в 2020 году реконструировано и построено 100 школ - Чернышов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА