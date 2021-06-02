Экономика

19:06 02.06.2021

"Энергоатом" рассчитывает поставить первое топливо на ЦХОЯТ в начале августа – Котин

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"Энергоатом" рассчитывает поставить первое топливо на ЦХОЯТ в начале августа – Котин

НАЭК "Энергоатом" рассчитывает поставить первую партию топлива на Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) не позже начала августа, сообщил и.о. президента компании Петр Котин.

"Есть диапазон в 1-2 месяца, чтобы ЦХОЯТ начал загружать первое топливо. Мы с "Укрзализницей" в тесном сотрудничестве начали достраивать подъездные пути к хранилищу. Делаем 3-5 км в день, чтобы можно было запускать топливо уже в начале августа", – сказал он на пресс-конференции в Южноукраинске по поводу открытия брызгальных бассейнов на ЮУАЭС.

При этом он отметил, что именно подъездные пути к хранилищу на участке Вильча–Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км были наиболее проблемным вопросом по ЦХОЯТ.

От также подчеркнул, что "Энергоатом" отказался от предложения Российской Федерации продолжить на текущий год поставки в эту страну отработавшего ядерного топлива, рассчитывая на начало работы ЦХОЯТ на территории ЧАЭС.

Отвечая на вопрос поставок на украинские АЭС свежего ядерного топлива, Котин отметил, что 10 июня намечается подписание договора с компанией Westinghouse Electric Company (Швеция) о лицензировании в Украине ее топлива для реакторов типа ВВЭР-440.

Как сообщалось, "Энергоатом" 21 декабря завершил строительство первой очереди ЦХОЯТ, но остались неготовыми подъездные пути.

В начале февраля Кабмин принял решение о передаче НАЭК от АО "Укрзализныця" железнодорожной колеи на участке Вильча-Янов, что позволило бы НАЭК запустить в эксплуатацию ЦХОЯТ.

Ранее в "Энергоатоме" прогнозировали, что первую партию топлива ЦХОЯТ ждут в мае с Южно-Украинской АЭС. 

По его расчетам, экономия средств за счет прекращения вывоза ОЯТ в РФ составит около $200 млн в год.

Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергатом" в конце сентября подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС.

В 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с ней коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Теги: #электроэнергия #энергетика
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