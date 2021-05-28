Экономика

16:11 28.05.2021

Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 19,7% - Госстат

2 мин читать
Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 19,7% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2021 года возросла на 19,7% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом текущего года - сократилась на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в апреле 2021 года по сравнению с мартом-2021 увеличилась на 0,5%, а в годовом измерении возросла на 29,8%, составив 13543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6000 грн).

Ведомство уточнило, что в марте 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 13612 грн, в феврале - 12549 грн, в январе - 12337 грн, тогда как в декабре 2020 года - 14179 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю-2020 наблюдался в Тернопольской (на 48,6%), Черновицкой (на 43,2%), Ивано-Франковской (на 40,7%), Волынской (на 38,9%), Львовской (на 34,9%), Харьковской (на 34,2%), Закарпатской (на 33,8%), Ривненской (на 33%), Хмельницкой (на 32,8%), Житомирской (на 30,2%) областях, г. Киеве (на 33,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20422 грн, самый низкий в Херсонской области – 10647 грн.

В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата возросла в сфере временного размещения и организации питания на 99,4%, здравоохранении - на 66,8%, в сфере операций с недвижимостью – на 52,5%, информации и телекоммуникаций – на 48%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 47,8%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 38%, в строительстве - на 32,9%, образовании - на 30,7%, промышленности – на 26,8%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 22,9%, в сельском и лесном хозяйстве – на 22,8%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 22,1%,

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Теги: #апрель #зарплата
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 13.05.2021
Минэнерго заявляет о полном погашении долгов по зарплате за 2021г перед шахтерами

Минэнерго заявляет о полном погашении долгов по зарплате за 2021г перед шахтерами

10:11 07.05.2021
Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

Правоохранители открыли уголовное дело из-за невыплаты зарплат шахтерам в Луганской области

12:40 29.04.2021
Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

Наибольшая средняя зарплата в Украине - во Львове

16:57 28.04.2021
Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

16:55 29.03.2021
Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в феврале 2021г возросла на 7,6% - Госстат

00:24 27.03.2021
"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

17:17 23.03.2021
Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" начинают акции за существенное повышение зарплаты

16:19 15.03.2021
Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам

13:23 15.03.2021
"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

20:28 04.03.2021
В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

В ЕС предложен законопроект об обеспечении равной оплаты для женщин и мужчин за равный труд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

Ермак на встрече с председателем набсовета ПриватБанка: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Украина планирует ограничить использование фосфатов в моющих средствах

Moody’s повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "Caa3" на новости о завершении реструктуризации долга

"Укрзализныця" с начала 2021 года обновила различными видами ремонта 322 км путей

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

"Кернел" планирует к 2025 году сотрудничать с партнерами на общей площади около 500 тыс. га

Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА