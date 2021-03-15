Экономика

13:23 15.03.2021

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

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"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на апрель в таком же объеме, как и на март

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 14,2 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 123,2 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на апрель. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на март и на февраль.

В марте "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 114,7 млн куб. м в сутки (минимум 101,2 млн куб. м, максимум 120,3 млн куб. м, что почти доходит до забронированного максимума).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале - 104 млн куб. м.

Теги: #газпром #мощности #украина #апрель
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