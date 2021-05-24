Экономика

13:59 24.05.2021

"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

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"Голос" работает над экономической стратегией для Украины – нардеп Рудик

Политическая партия "Голос" совместно с экспертной средой и бизнесом начала работать над экономической стратегией для Украины, сообщила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик.

"В мае наша партия начала системную работу по разработке экономической стратегии для Украины вместе с ведущими экспертами в экономике и бизнес-ассоциациями. Мы должны хорошо понимать, что делать с экономикой сегодня, завтра, через пять лет. Наша цель – технологическое и инновационное развитие страны", - цитирует Рудик пресс-служба "Голоса".

При этом она подчеркнула, что уже сейчас у страны есть возможность начать работать над экономическим развитием. В первую очередь, по ее словам, необходимо оптимизировать налоговую систему, снизить давление на предпринимателей и работников, а уменьшение налогов на труд позволит вывести экономику из тени.

"Следующие составляющие экономической политики "Голоса" – уменьшение давления бюрократов на бизнес, сокращение количества проверок и разрешительных документов. Этот курс должен быть продолжен. Наконец очень важно восстановить доверие к Украине наших международных партнеров – ЕС, США, МВФ, Всемирного банка. Без этого Украина не получит инвестиций, необходимых для восстановления экономического развития", – резюмировала Рудик.

В партии "Голос" также убеждены, что очередная смена министров не даст никаких существенных результатов, если власть не вернется на путь реформ. Поэтому в первую очередь, считают в политсиле, страна должна преодолеть последствия коронавирусного кризиса, а затем сосредоточиться на развитии современной технологической экономики.

Теги: #экономическая #стратегия #голос #рудик
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