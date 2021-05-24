Экономика

12:23 24.05.2021

Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

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Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

Правительство 24 мая рассмотрит вопрос создания Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства, которое перейдет в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, сообщил глава ведомства Роман Лещенко в понедельник.

"Очень символично, что сегодня будет принято постановление Кабинета министров о Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства. С сегодняшнего дня все вопросы, касающиеся орошения и мелиорации, перейдут в управление Минагрополитики", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что особое внимание ведомство уделит развитию мелиорации в южных областях Украины.

Ключевыми приоритетами работы Минагрополитики в нынешнем году помимо реформы орошения министр назвал также внедрение государственного аграрного реестра (ГАР) и развитие механизма агрострахования.

Теги: #госагентство #мелиорация
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