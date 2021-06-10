Шмыгаль призвал активнее привлекать инвестиции в украинскую систему мелиорации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 июня в ходе совещания о состоянии орошения земель с представителями министерств призвал активнее привлекать инвесторов и продуктивнее работать в данном направлении с иностранными финансовыми партнерами, сообщается на сайте правительства.

"Нужно не только восстановить старые мелиоративные системы, но также построить новую современную инфраструктуру по примеру ведущих стран. Одним из вариантов реализации этой задачи является государственно-частное партнерство с компанией, которая является мировым лидером в этой области", - цитируется в сообщении премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что компетентные лица не должны ждать законодательных инициатив по проектам орошения земель, а уже сейчас должны начинать работу в этом направлении.

"Президент Украины поставил амбициозную задачу - начать в этом году проекты по орошению земель. В частности, организовать и запустить пилотные проекты в Одесской области, которые впоследствии будут расширены на другие южные регионы", - уточнил премьер-министр.

По данным ведомства, Шмыгаль по итогам совещания дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия ускорить выполнение целей по реализации проектов орошения земель в Украине и начать процесс переговоров для организации сотрудничества в этой области с ведущими компаниями.

Как сообщалось, восстановление мелиоративной отрасли стало национальным приоритетом до 2024 года, а в 2021 году Минагрополитики запускает пилотный проект по восстановлению оросительных систем в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.