Экономика

16:16 21.07.2021

Кабмин назначил Кузьменкова врио главы Госагентства водных ресурсов

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Кабмин назначил Кузьменкова врио главы Госагентства водных ресурсов

Кабинет министров Украины назначил Алексея Кузьменкова временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства водных ресурсов Украины, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По данным Госагентства, Кузьменков уже занимал указанную должность в 2020 году, а в июне 2020-го был назначен на должность первого заместителя главы Госагентства водных ресурсов.

Ранее Кузьменков был координатором рабочей группы по вопросам восстановления и развития оросительных систем Проекта международной технической помощи "Программа поддержки аграрного и сельского развития в Украине".

Теги: #госагентство #кадры #водные_ресурсы
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