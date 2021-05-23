Экономика

13:54 23.05.2021

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

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Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 мая, примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", который будет проходить в Киеве 24-26 мая.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, к работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям. Во время форума также обсудят управления территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для громад - геопорталы.

Теги: #земля #зеленский #форум
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