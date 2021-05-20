Экономика

12:01 20.05.2021

НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

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НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил стратегию до 2025 года, в которую вошли 12 целей по трем направлениям, в частности содействие восстановлению и развитию экономики, цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики и институциональное развитие и операционное совершенство, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Новая стратегия НБУ (...) это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан. На этом пути у нас есть три основные направления: (...) содействие восстановлению и развитию экономики, (...) цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики (...), институциональное развитие и операционное совершенство", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

По словам заместителя главы НБУ Алексея Шабана, четыре стратегические цели по направлению "содействие восстановлению и развитию экономики" включают поддержание макростабильности, восстановление кредитования, развитие рынка финуслуг и инфраструктура рынков капитала.

Он отметил, что в направление "цифровые финансы как драйвер цифровизации экономики" вошли цели по развитию безналичной экономики, росту уровня фининклюзии, развитию инноваций и киберзащита финсектора.

Направление "институциональное развитие и операционное совершенство" включает продолжение внутренней трансформации, цифровизацию деятельности НБУ и ведение оперативного диалога с полисимейкерами и участниками рынка, а также развитие команды НБУ и привлечение кадров.

Как сообщалось, первая Стратегия НБУ была опубликована в марте 2018 года и включала семь целей. В том числе обеспечение низкой инфляции, создание стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия и построение современного, открытого, независимого и эффективного Национального банка.

Теги: #шевченко #нбу #стратегия
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