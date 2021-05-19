Экономика

15:59 19.05.2021

ЕБРР выделит Львову 22 млн евро в рамках Программы поддержки муниципалитетов Украины

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ЕБРР выделит Львову 22 млн евро в рамках Программы поддержки муниципалитетов Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Львовский городской совет подписали договор о предоставлении городу 22 млн евро в рамках пилотной программы поддержки украинских муниципалитетов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета в среду.

"Сегодня мы подписываем договор об участии Львова в пилотном проекте совместно с ЕС и ЕБРР. Это программа поддержки муниципалитетов Украины в рамках чрезвычайного пакета солидарности ЕС. Город получит кредит, средства которого будут направлены на стабилизацию работы наших крупнейших коммунальных предприятий, понесших убытки во время пандемии коронавируса", - цитирует пресс-служба горсовета первого заммэра Львова Андрея Москаленко.

Как указано в сообщении, Львов получит 22 млн евро под 2,1% годовых. Также в сообщении указано, что ЕБРР готов предоставить 10 млн евро кредита ключевым коммунальным предприятиям Львова и готов предоставить еще 12 млн евро в зависимости от нужд города.

В частности, кредитные средства планируют использовать для обеспечения ликвидности и нужд в оборотных средствах КП "Львовэлектротранс", "Львовавтодор", "Львовтеплоэнерго", "Львовводоканал" и "Зелене місто".

Теги: #львов #ебрр #поддержка
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