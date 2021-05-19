Меморандум НБУ о ставках интерчейнджа не обеспечит снижения эквайринга для ритейлеров – Ассоциация ритейлеров

Меморандум между Национальным банком Украины (НБУ) и международными платежными системами о постепенном снижении комиссии интерчейндж не учитывает интересы ритейлеров и не обеспечит снижения стоимости торгового эквайринга, констатируется в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

Согласно ему, установленные меморандумом ставки комиссии интерчейндж значительно превышают ранее предложенные ритейлерами: не более 0,9% к 1 июлю 2023 года с постепенным снижением этих показателей не более чем до 1,2% с 1 июля 2021 года и не более чем до 1% – с 1 июля 2022 года.

В то же время представители украинского ритейла предлагали законодательно установить следующие предельные размеры комиссии интерчейндж: 0,2-0,3% с 1 июля 2024 года, со снижением показателя не более чем до 0,5% с 1 июля 2023 года, до 0,75% с 1 июля 2022 года и до 1% с 1 июля 2021 года.

Ассоциация подчеркивает, что предложенные показатели соответствуют действующему законодательству Европейского Союза, в то время как закрепленные меморандумом ставки превышают их втрое.

"Подписанный Меморандум не учитывает интересы ритейла, противоречит Регламенту ЕС 2015/751, не направлен на установление справедливого размера межбанковской комиссии и переносит фокус с законодательного ограничения в плоскость договоренностей, которые в будущем могут не исполняться финансовыми учреждениями", – резюмируют в Ассоциации.

Как сообщалось, НБУ, Visa и MasterCard подписали меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине и обратились с заявлением в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на постепенное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 0,9% к июлю 2023 года.

Ранее в комитете Рады представители банков и платежных систем поддержали ограничение комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, ставок интерчейнджа – 0,5% с начислением клиентам скидки 1%.

Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.