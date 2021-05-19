Экономика

13:42 19.05.2021

Меморандум НБУ о ставках интерчейнджа не обеспечит снижения эквайринга для ритейлеров – Ассоциация ритейлеров

2 мин читать
Меморандум НБУ о ставках интерчейнджа не обеспечит снижения эквайринга для ритейлеров – Ассоциация ритейлеров

Меморандум между Национальным банком Украины (НБУ) и международными платежными системами о постепенном снижении комиссии интерчейндж не учитывает интересы ритейлеров и не обеспечит снижения стоимости торгового эквайринга, констатируется в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

Согласно ему, установленные меморандумом ставки комиссии интерчейндж значительно превышают ранее предложенные ритейлерами: не более 0,9% к 1 июлю 2023 года с постепенным снижением этих показателей не более чем до 1,2% с 1 июля 2021 года и не более чем до 1% – с 1 июля 2022 года.

В то же время представители украинского ритейла предлагали законодательно установить следующие предельные размеры комиссии интерчейндж: 0,2-0,3% с 1 июля 2024 года, со снижением показателя не более чем до 0,5% с 1 июля 2023 года, до 0,75% с 1 июля 2022 года и до 1% с 1 июля 2021 года.

Ассоциация подчеркивает, что предложенные показатели соответствуют действующему законодательству Европейского Союза, в то время как закрепленные меморандумом ставки превышают их втрое.

"Подписанный Меморандум не учитывает интересы ритейла, противоречит Регламенту ЕС 2015/751, не направлен на установление справедливого размера межбанковской комиссии и переносит фокус с законодательного ограничения в плоскость договоренностей, которые в будущем могут не исполняться финансовыми учреждениями", – резюмируют в Ассоциации.

Как сообщалось, НБУ, Visa и MasterCard подписали меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине и обратились с заявлением в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на постепенное снижение предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж) до 0,9% к июлю 2023 года.

Ранее в комитете Рады представители банков и платежных систем поддержали ограничение комиссий эквайринга для торговцев ставкой – 1%, ставок интерчейнджа – 0,5% с начислением клиентам скидки 1%.

Национальный банк Украины и народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк призвали парламент отказаться от включения в текст законопроекта о платежных услугах (№4364) во время его подготовки ко второму чтению норм о законодательном ограничении предельного размера комиссии интерчейндж.

Теги: #нбу #ассоциация_ритейлеров #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 18.05.2021
Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение интерчейнджа до 1,2% с июля-2021 и до 0,9% - с июля-2023

Visa и Mastercard просят АМКУ согласовать снижение интерчейнджа до 1,2% с июля-2021 и до 0,9% - с июля-2023

14:11 17.05.2021
Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио"

Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио"

12:54 14.05.2021
Реестр коллекторских компаний заработает в течение двух месяцев - НБУ

Реестр коллекторских компаний заработает в течение двух месяцев - НБУ

10:27 14.05.2021
Депозитные ставки отреагировали на повышение учетной ставки менее выразительным ростом, чем кредитные – глава Совета НБУ

Депозитные ставки отреагировали на повышение учетной ставки менее выразительным ростом, чем кредитные – глава Совета НБУ

12:00 12.05.2021
Меморандум с Госпродпотребслужбой подписан для стимулирования спроса и потребления мяса в Украине с целью стабилизации цен

Меморандум с Госпродпотребслужбой подписан для стимулирования спроса и потребления мяса в Украине с целью стабилизации цен

10:31 12.05.2021
Главой нового департамента риск-менеджмента НБУ стал начальник управления финансовых и операционных рисков Демиденко

Главой нового департамента риск-менеджмента НБУ стал начальник управления финансовых и операционных рисков Демиденко

15:11 07.05.2021
Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

21:05 05.05.2021
Набсовет Нацдепозитария предлагает новым главой правления Юдина

Набсовет Нацдепозитария предлагает новым главой правления Юдина

19:27 05.05.2021
НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

НБУ исключил из госреестра финучреждений четыре страховые компании

14:28 05.05.2021
Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности – НБУ

Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках

ПОСЛЕДНЕЕ

Действующий набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на один год – глава НС

Кабмин откорректировал несколько критериев для назначения жилищных субсидий

Кабмин пригласил набсовет "Нафтогаза" на свое заседание, намерен продлить его полномочия до нового конкурса

Кабмин создал Совет по развитию креативной экономики

Режим спецобязательств для тепловиков на украинском рынке газа прекратится после 20 мая - премьер

"Метинвест" договорился с Укрэксимбанком о реструктуризации задолженности на 1,5 млрд грн недавно приобретенного Ш/у "Покровское"

Соглашение Украины с Францией по локомотивам Alstom подтверждает необходимость принятия закона о локализации – нардеп

Украина не импортирует газ из России 2000 дней

Госинспекция архитектуры и градостроительства начнет работать уже по новому законодательству – Чернышов

Криклий намерен продолжить работу в инфраструктурной сфере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА