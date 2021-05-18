Гонконгский "Диснейленд" получил за фингод рекордный чистый убыток - $350 млн

Парк развлечений "Диснейленд" в Гонконге по итогам 2020 финансового года, который завершился в сентябре, получил чистый убыток в размере 2,66 млрд гонконгских долларов ($348 млн) из-за того, что почти 60% времени был закрыт из-за пандемии COVID-19.

Это рекордный убыток с момента начала работы парка в 2005 году, пишут китайские СМИ.

Выручка рухнула на 76% - до 1,4 млрд долларов ($180 млн).

Общее число посетителей упало на 73% - до 1,8 млн человек. Средние расходы на посетителя снизились на 18%.

"Хотя прошлый год был вызовом для всего нашего сообщества, я горжусь тем, как быстро мы смогли отреагировать, скорректировать нашу деятельность и определить инновационные способы получения дохода, сохранив при этом рабочие места, - сказал управляющий директор гонконгского "Диснейленда" Майкл Мориатри. - Я оптимистично настроен в отношении будущего "Диснейленда" и рассматриваю наше восстановление как важную часть возрождения туристической экосистемы Гонконга".

Доля американской Walt Disney Co. в гонконгском парке развлечений составляет 47%, остальные акции принадлежат правительству Гонконга.