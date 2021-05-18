Экономика

10:00 18.05.2021

Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

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Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

В рамках большой и малой приватизации на май-июнь 2021 года в Украине запланировано более 100 аукционов, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В конце апреля этого года президент Владимир Зеленский разблокировал большую приватизацию в Украине. Это без преувеличения историческое событие. Она, во-первых, даст новую жизнь убыточному имуществу, во-вторых, привлечет миллиардные инвестиции. Пора превращать убыточный балласт на прибыль для украинского бюджета", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Тимошенко сообщил, что приватизация отныне является отдельной темой селекторных совещаний в Офисе президента.

Очередное совещание состоялось в понедельник, 17 мая, при участии представителей Фонда госимущества Украины и областных государственных администраций.

"Ключевое в нашей совместной работе - чтобы большая и малая приватизация в Украине проходила прозрачно. Впервые в истории Украины на это есть политическая воля. Процесс уже необратим", - написал заместитель главы ОП.

Он напомнил, что в 2020 году ФГИ планировал получить от приватизации 400 млн грн. Несмотря на карантин, реальный доход был в несколько раз больше - 2,5 млрд грн.

Тимошенко убежден, что большая и малая приватизация 2021 года открывает путь к еще более масштабным инвестициям.

При этом, по его словам, конкуренция растет. В апреле 2020-го среднее количество участников на торгах составляло 3,67, в апреле 2021-го - уже 4,57.

 

Теги: #приватизация #тимошенко #аукционы
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