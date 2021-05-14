TIU Canada добивается отвода судей Северного апелляционного хозсуда в деле об отключении НЗФ ее СЭС

Канадская компания TIU Canada подала заявление об отводе трех судей Северного апелляционного хозяйственного суда, назначенных для рассмотрения дела о незаконном отключении АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) СЭС "Экотехник Никополь".

"Заявление об отводе направлено на замену потенциально предвзятых судей объективными", – говорится в распространненом в пятницу пресс-релизе компании.

Свое недоверие TIU Canada аргументировала тем, что судьи Корсак, Попикова и Евсиков, чьего отвода она добивается, раньше в деле против государственного ПриватБанка выносили решение в пользу бизнесмена Игоря Коломойского, контролирующего НЗФ, допустив, что они не смогут объективно рассматривать дело, связанное с этим предприятием.

Президент TIU Canada Майкл Юркович, цитируемый пресс-службой, считает невозможным рассчитывать на непредвзятое слушание дела, когда судьи имеют послужной список решений в пользу олигарха, находящегося под санкциями США.

Как сообщалось, солнечная станция мощностью 10,5 МВт была отключена НЗФ от электросети в марте 2020 года. В TIU Canada отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами. Отключение нанесло компании свыше EUR1,5 млн убытков, которые продолжают расти.

В результате ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada) подало иск на НЗФ в Хозяйственный суд Киева. В середине февраля компания заявила, что оспорит решение суда от 26 января, который отклонил требования компании к НЗФ.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе – Днепр).