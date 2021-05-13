Экономика

17:08 13.05.2021

Правительство Франции выделит по EUR70 млн на модернизацию водоснабжения в Киеве и Луганской области

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Правительство Франции выделит по EUR70 млн на модернизацию водоснабжения в Киеве и Луганской области

Кабинет министров Украины подписал рамочное соглашение с правительством Франции о кредитном финансировании проектов по модернизации систем водоснабжения в Киеве и Луганской области на сумму EUR70 млн каждый.

Согласно проекту распоряжения Кабмина о подписании рамочного договора, концессионный казначейский кредит в размере EUR70 млн будет направлен на реконструкцию объектов водоснабжения Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Проект позволит улучшить качество воды для четверти населения столицы, уточняет пресс-служба правительства.

За счет второго кредита на сумму EUR70 млн грн будет профинансирован проект реконструкции инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды КП "Попаснянский районный водоканал". В результате модернизации планируется достичь объемов потока воды 135 тыс. куб. м/сутки, что позволит обеспечить питьевой водой более 20 населенных пунктов.

По условиям договора кредит предоставляется на 40 лет, включая 15-летний льготный период. Ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых. Условием предоставления средств является приобретение у Франции товаров и услуг на сумму не менее 70% от суммы кредита для реализации проекта.

Кроме того, для получения кредита контракты между французскими поставщиками и исполнителем реализации проекта должны быть приняты к исполнению до конца 2022 года, а кредит выбран до конца 2026 года.

Как сообщила пресс-служба Мининтеграции, модернизация системы водоснабжения позволит обеспечить качественной водой более 1 млн граждан. В результате будет обеспечено бесперебойное снабжение качественной питьевой воды население и предприятия на подконтрольной правительству территории Украины города Попасная, Горное, Золотое, Станица Луганская, поселки городского типа Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселки Расцвет, Лоскутовка, Подлесное, Устиновка, села Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая, Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.

Теги: #франция #кредит #водоснабжение
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