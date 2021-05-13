Экономика

16:12 13.05.2021

Франция профинансирует 85% суммы контракта на EUR300 млн на поставку ГСЧС пожарных автоподъемников

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Франция профинансирует 85% суммы контракта на EUR300 млн на поставку ГСЧС пожарных автоподъемников

Подписанный в четверг правительствами Украины и Франции рамочный договор, предусматривающий поставку 370 спасательных машин-автопродъемников для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на сумму до EUR300 млн предусматривает предоставление французской стороной финансирования на сумму EUR255 млн (85% суммы контракта).

Согласно тексту рамочного договора, имеющегося в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", поддержка будет состоять из казначейского займа в сумме до EUR100 млн, предоставляемого правительством Франции в лице компании Natixis, и банковского кредита в размере до EUR155 млн, который будет предоставлен банком или консорциумом банков из ЕС. Гарантом по нему выступит компания Bpifrans Assurance Export.

Банком-агентом выступит Укрэксимбанк (Киев), поставщиком техники – французская компания Desautel SAS.

Согласно договору, финансовая поддержка предоставляется для приобретения у Франции товаров и услуг, а также предусматривает закупку украинских или иностранных товаров для реализации контракта на сумму до 50% размера финподдержки.

Срок погашения казначейского и банковского займов – не более 10 лет.

Условиями договора предусмотрено, что для получения финансирования за счет кредита, контракт должен быть принят к выполнению не позднее 31 декабря 2023 года, а кредит должен быть выбран до конца 2028 года.

Поставка товаров и услуг от французских поставщиков, а также ввоз и использование сопутствующих товаров для их производства будут облагаться НДС, другими налогами и сборами по "нулевой" ставке.

Как сообщалось, в рамках контракта производство пожарных автоподъемников для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий частично будет сосредоточено в Украине. Первые экземпляры будут изготовлены во Франции.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, в настоящее время в распоряжении подразделений службы есть только 290 ед. высотных подъемников, из которых 260 отработали ресурс.

Теги: #гсчс #франция #кредит #машины
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