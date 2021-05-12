НАИС реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (ГП НАИС) обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований (далее - ЕГР), говорится в официальном пресс-релизе ГП в среду.

Согласно ему, с помощью обновления была реализована возможность автоматической регистрации ФЛП через портал "Дия".

"Сегодня регистраторы в процессе онлайн-регистрации ФЛП выполняют чисто техническую функцию: проверяют достаточность направленной информации, переносят ее в ЕГР и регистрируют ФЛП. Учитывая, что онлайн-заявки предоставляются через портал "Дия", наличие необходимой информации будет проверяться средствами программного обеспечения еще на этапе заполнения заявки", - отметил генеральный директор ГП НАИС Алексей Бережной.

По его словам, таким образом реализация в ЕГР автоматической регистрации ФЛП снимет часть нагрузки с регистраторов (около 450 регистраций в Украине осуществляется ежедневно) и ускорит предоставление услуги. В 2020 году регистрация ЧП в среднем занимала более четырех часов с момента подачи онлайн-заявки.

Как сообщалось ранее, Кабмин запустил экспериментальный проект по автоматической онлайн-регистрации физлиц-предпринимателей без участия госрегистратора, реализация эксперимента рассчитана на два года. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 28 апреля.

Госпредприятие "Национальные информационные системы" основано Министерством юстиции Украины в мае 2015 года. Организационная структура ООО "НАИС" состоит из головного предприятия и 22 региональных филиалов в областных центрах Украины.

Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем единых и государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста, а также других электронных баз данных, создаваемых в соответствии с законодательством Украины.