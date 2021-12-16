Власть игнорирует проблемы ФЛП и шахтеров - Тимошенко

Власти цинично игнорируют проблемы граждан и не собираются их решать, поэтому народу Украины следует сделать выводы из предыдущих голосований на выборах и больше не давать им шанс управлять страной, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Во время брифинга в четверг она напомнила, что монобольшинство приняло закон, согласно которому с 1 января для малых предпринимателей отменяется та система работы, учета и налогообложения, к которой они привыкли и которая дает им право нормально работать. Чтобы помочь физическим лицам предпринимателям (ФЛП), "Батькивщина" инициировала проведение внеочередного заседания Верховной Рады, сообщается на сайте политсилы.

"Их проигнорировали "слуги народа", Кабмин, вся власть. Поэтому мы, оппозиционные силы, собрали все необходимые подписи для того, чтобы провести внеочередное заседание и принять те законы, которые нужны малым предпринимателям, чтобы с 1 января они не потеряли свои рабочие места. Однако под давлением власти несколько депутатов отозвали свои подписи, чтобы сорвать проведение заседания. Вот как сегодня работают "слуги народа", которые превратились во врагов народа, и это продолжается по многим направлениям", – возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что власти игнорируют не только ФЛП, но и делегацию шахтеров, приехавших под стены Верховной Рады просить вернуть им задолженность по заработной плате.

"Им задолжали 1 млрд 800 млн грн заработной платы и мы добились, что сегодня будет внеочередное заседание, чтобы принять изменения в бюджет и погасить задолженность. Однако вернут ли шахтерам средства и примут ли нужные ФЛП законы, зависит от того, будут ли присутствовать "слуги народа" в зале, дадут ли они свои голоса, потому что у них абсолютное большинство. Следите за этим и делайте свои выводы. Надо продолжать борьбу и власть эту менять, и как можно скорее", – резюмировала Тимошенко.