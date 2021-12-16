События

13:46 16.12.2021

Власть игнорирует проблемы ФЛП и шахтеров - Тимошенко

2 мин читать
Власть игнорирует проблемы ФЛП и шахтеров - Тимошенко

Власти цинично игнорируют проблемы граждан и не собираются их решать, поэтому народу Украины следует сделать выводы из предыдущих голосований на выборах и больше не давать им шанс управлять страной, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Во время брифинга в четверг она напомнила, что монобольшинство приняло закон, согласно которому с 1 января для малых предпринимателей отменяется та система работы, учета и налогообложения, к которой они привыкли и которая дает им право нормально работать. Чтобы помочь физическим лицам предпринимателям (ФЛП), "Батькивщина" инициировала проведение внеочередного заседания Верховной Рады, сообщается на сайте политсилы.

"Их проигнорировали "слуги народа", Кабмин, вся власть. Поэтому мы, оппозиционные силы, собрали все необходимые подписи для того, чтобы провести внеочередное заседание и принять те законы, которые нужны малым предпринимателям, чтобы с 1 января они не потеряли свои рабочие места. Однако под давлением власти несколько депутатов отозвали свои подписи, чтобы сорвать проведение заседания. Вот как сегодня работают "слуги народа", которые превратились во врагов народа, и это продолжается по многим направлениям", – возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что власти игнорируют не только ФЛП, но и делегацию шахтеров, приехавших под стены Верховной Рады просить вернуть им задолженность по заработной плате.

"Им задолжали 1 млрд 800 млн грн заработной платы и мы добились, что сегодня будет внеочередное заседание, чтобы принять изменения в бюджет и погасить задолженность. Однако вернут ли шахтерам средства и примут ли нужные ФЛП законы, зависит от того, будут ли присутствовать "слуги народа" в зале, дадут ли они свои голоса, потому что у них абсолютное большинство. Следите за этим и делайте свои выводы. Надо продолжать борьбу и власть эту менять, и как можно скорее", – резюмировала Тимошенко.

Теги: #шахтеры #тимошенко #флп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 15.12.2021
Минэнерго к концу года перечислит на зарплаты шахтерам еще 90 млн грн

Минэнерго к концу года перечислит на зарплаты шахтерам еще 90 млн грн

15:22 13.12.2021
Шмыгаль поручил Галущенко проконтролировать своевременность выплаты зарплат шахтерам

Шмыгаль поручил Галущенко проконтролировать своевременность выплаты зарплат шахтерам

15:24 09.12.2021
Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

Правительство перечислило на зарплаты шахтерам 300 млн грн и может дополнительно выделить до конца 2021г еще 900 млн грн

20:00 06.12.2021
Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

Замруководителя Офиса президента: ожидается, что в Украине до конца года будет сделано 30 млн прививок от COVID-19

13:47 01.12.2021
Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

Тимошенко поздравила украинцев с годовщиной референдума о независимости

16:36 30.11.2021
"Батькивщина" направит в КС представление о неконституционности "ресурсного" закона

"Батькивщина" направит в КС представление о неконституционности "ресурсного" закона

18:02 25.11.2021
Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

Трое пропавших на шахте в Кузбассе спасателей погибли - источник

13:48 25.11.2021
Тимошенко: Надо разобраться, кто довел энергетику Украины до кризиса

Тимошенко: Надо разобраться, кто довел энергетику Украины до кризиса

10:14 25.11.2021
Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

Минимум 6 человек погибли в шахте в Кузбассе в РФ, связи с 49 горняками пока нет

17:20 22.11.2021
Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

Тимошенко озвучила план неотложных действий по спасению энергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Польше выявили заражение штаммом коронавируса "омикрон"

Королева Елизавета II отменила семейный обед перед Рождеством из-за распространения "омикрона"

В Украине будет создано Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

КГГА 16-17 декабря подсветят крымскотатарским орнаментом "орьнек"

Wizz Air запустила рейс Киев - Стокгольм

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Швеция со следующей недели вводит ограничения на въезд из других стран Скандинавии

Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА