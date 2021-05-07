"Эпицентр К" купил на аукционе Дунаевецкий КХП

ООО "Эпицентр К" (Киев) 7 мая стало победителем аукциона по приватизации единого имущественного комплекса (ЕИК) государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (пгт Дунаевцы Хмельницкой обл.), предложив него за 227,09 млн грн, что на 21% превышает стартовую цену актива, сообщил Фонд госимущества (ФГИ) на сайте в пятницу.

Согласно информации на сайте "ProZorrо.Продажи", "Эпицентр К" был единственным претендентом на покупку актива. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook объяснил рост конечной стоимости предприятия особенностями процедуры проведения приватизационных аукционов.

"Участники мотивированы повышать цену еще на этапе ценовых предложений, когда не знают количество других зарегистрированных участников. Более высокое стартовое предложение дает им конкурентное преимущество в ходе торгов", - написал он.

По данным Сенниченко, Дунаевецкий КХП имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

"К сожалению, значительную часть государственных аграрных предприятий трудно назвать успешными. Типичная ситуация - долги и судебные дела. На предприятиях формировалась "искусственная" задолженность", - написал в Facebook глава ФГИ.

По его данным, в 2021 году Фонд намерен приватизировать семь хлебокомбинатов, каждый из которых имеет высокий инвестиционный потенциал – их производственные площадки создавались с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. Предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.

Сенниченко уточнил, что после приватизации новый собственник поставит на Дунаевецкий КХП современное оборудование и вложит миллионные инвестиции, в результате чего местные общины получат развитие территорий, а государство - новую налоговую базу и рабочие места.

"Могу констатировать – объекты, которые зарастают сорняками, могут получить новую жизнь и превратиться из непродуктивных активов в продуктивные", - подытожил Сенниченко в Facebook.

ФГИ выставил в апреле на приватизацию ЕИК ГП "Дунаевецкий КХП" с стартовой ценой 187,64 млн грн, запустив таким образом приватизацию находящихся в госсобственности комбинатов хлебопродуктов. По данным ведомства, ранее КХП были одним из ключевых звеньев монопольно контролируемой государством агропромышленности, но с переходом к свободному рынку этот актив стал непрофильным для государства. Их приватизация выгодна для всех участников процесса: государство наполняет бюджет и получает оживление экономической активности, инвесторы - важные для развития бизнеса активы, местные общины - рабочие места и развитие территорий.

Дунаевецкий КХП занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для содержащихся на фермах животных, оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Фонд отметил, что актив состоит из зданий и сооружений общей площадью 79,80 тыс. кв. м, в числе которых админздание, столовая, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки. Общая площадь земельных участков предприятия - 67,3 га, на которых имеется необходимое технологическое оборудование и коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

КХП в 2020 году сократил чистую прибыль на 14,2% на сравнению с 2019 годом – до 2,26 млн, его активы возросли в 2,4 раза – до 193,66 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 16,9% - до 20,24 млн грн.

Как сообщалось, Сенниченко анонсировал продажу первых объектов большой приватизации летом 2021 года, в числе которых будут "Объединенная горно-химическая компания", киевский завод "Большевик", "Президент Отель" и прочие.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.

Также в марте Сенниченко написал в Facebook, что продажа Луцкого спиртзавода принесла госбюджету Украины первый миллиард гривен от приватизации в 2021 году.

ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" с 2016 года также развивает аграрное направление бизнеса. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).