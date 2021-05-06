Экономика

17:24 06.05.2021

Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

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Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

Объем ипотечного кредитования в январе-марте 2021 года составил 1,4 млрд грн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса банков.

Согласно сообщению, всего за первый квартал текущего года заключено 1811 ипотечных договоров, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным регулятора, в марте-2021 банки выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн, что на 26% больше по сравнению с февралем 2021 года и почти в 2,5 раза больше по сравнению с мартом 2020 года. Количество новых сделок за месяц увеличилось на 22%, за год - на 83%, указано в сообщении.

Почти 90% ипотечных договоров на сумму 506 млн грн в марте были составлены с пятью банками, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.

НБУ отметил, что рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. В частности, в марте объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке по сравнению с февралем 2021 года выросли на 28%, или на 109,2 млн грн, на первичном рынке - на 15%, или на 10,3 млн грн.

Согласно результатам опросов, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% всех выданных кредитов.

По информации банков средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти, в частности, в феврале он составил около 742 тыс. грн, а в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, а вторичной - 760 тыс. грн.

Указывается, что в марте средняя эффективная ставка ипотечного кредита почти не изменилась: на вторичном рынке она составляла 14,0% (в феврале - 13,9%), на первичном - 17,4% (в феврале - 17,1%).

Как сообщалось, объем ипотечного кредитования в 2020 году составил 3,8 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 году.

Теги: #недвижимость #ипотека #кредитование
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