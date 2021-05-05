"Евросолидарность" требует от Кабмина отменить новшества в оформлении субсидий

В партии "Европейская солидарность" выступили с требованием к правительству немедленно отменить постановление о нововведениях в оформлении и назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также переоформить всем субсидиантам на новый срок причитающиеся им субсидии в автоматическом режиме.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в среду, в политсиле также призывают отказаться от подачи деклараций субсидиантами и назначать субсидии, используя базы данных органов государственной власти, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы. Также в "Евросолидарности" требуют от Кабмина вернуть нормативы начисления субсидий, действовавшие в отопительные периоды 2016-2018 гг., а также внести на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в госбюджет на 2021 года для дополнительного финансирования программы субсидий в стране.

В партии отмечают, что вследствие введения с 1 мая действующим правительством новой системы назначения субсидий для граждан Украины, каждая получающая субсидию семья для ее переоформления должна заново сдать заявление и декларацию о доходах и расходах. "То есть около 3 млн семей обязаны вновь идти на поклон к чиновникам, принести кучу бумажек, справок и выписок для того, чтобы получить помощь от государства. Особенно цинично это выглядит на фоне жестких карантинных мер в стране", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" отметили, что после реформы системы субсидий в 2015 году субсидию можно было оформить лишь по заявлению гражданина, а переоформление происходило автоматически, без необходимости подачи новых заявлений, и эта система "фактически разрушена нынешней некомпетентной властью".

Также в политсиле раскритиковали решение правительства ликвидировать комиссии местных органов власти при назначении субсидий. "По состоянию на сегодняшний день около 40% субсидий было назначение именно этими комиссиями. Ликвидация комиссий приведет к потере права на получение помощи от государства значительного количества украинцев", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" назвали нововведения продолжением сужения социальных прав украинцев и выразили убеждение, что целью нововведений является экономия государственных средств путем существенного сокращения количества субсидиантов.