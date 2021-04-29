Tolexis Trading Group DF Фирташа отстояла в суде преимущественное право на покупку госдоли при приватизации ЗТМК – адвокаты

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным приказ Фонда госимущества (ФГИ) Украины о приватизации Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК), в котором миноритарный собственник ООО "ЗТМК" Tolexis Trading Limited (входит в Group DF) не имел приоритетного права на выкуп государственной доли.

Согласно пресс-релизу Group DF в четверг, суд принял решение об отмене приказа ФГИ №1971 от 7 декабря 2020 года на своем заседании 28 апреля текущего года.

Суд установил, что приказ ФГИ о приватизации ЗТМК нарушает преимущественное право инвестора на приобретение доли в уставном капитале предприятия. Такое право предусмотрено уставом ЗТМК, а также статьей 20 закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", где прямо указано, что "участник общества имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника общества, которое продается третьему лицу".

Кроме того, суд признал, что приказ ФГИ №1971 противоречит статье 16 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", предусматривающей, "что только в случае если участник общества не воспользовался в определенный срок своим преимущественным правом на выкуп доли, органы приватизации осуществляют продажу".

Суд установил преимущественное право миноритарного участника общества, владеющего 49% в уставном фонде Tolexis Trading Limited на приобретение доли ЗТМК в ходе приватизации, констатируется в пресс-релизе Group DF.

"Tolexis Trading Limited оспорил в суде не саму приватизацию, а способ приватизации, избранный ФГИ. Проигнорировав преимущественное право на выкуп акций второго участника общества, ФГИ в очередной раз грубо нарушил законные права миноритарного собственника ЗТМК", – отметил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский, которого цитирует пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что "мы уже неоднократно доказывали в судах свою позицию в правовых спорах с Фондом. Любые дальнейшие попытки ФГИ нарушать законодательство в вопросе собственности ЗТМК будут обжалованы в судах украинской и международной юрисдикции", – резюмировал адвокат.

Согласно прилагаемой к пресс-релизу справке, в 2013 году было создано ООО "ЗТМК", в котором доля государства – 51%, доля Tolexis Trading Limited – 49%. Устав предприятия предусматривал право миноритарного собственника на приоритетный выкуп акций в случае продажи доли в предприятии другим участником.

23 ноября 2020 года ФГИ зарегистрировал без согласия миноритарного участника новую редакцию устава ООО "ЗТМК" и предпринял попытку отменить приоритетное право Tolexis Trading Limited на выкуп.

Кабинет министров Украины 25 ноября 2020 года включил ЗТМК в список объектов, подлежащих приватизации. 26 ноября 2020 года ФГИ распространил пресс-релиз, в котором объявил, что отменил приоритетное право второго акционера на выкуп в случае приватизации, изменив устав ООО "ЗТМК". В свою очередь 1 декабря 2020 года компания Tolexis Trading Limited заявила, что расценивает такое заявление Фонда, как преднамеренную дезинформацию общественности, и не допустит нарушения своих прав со стороны ФГИ.

7 декабря 2020 года ФГИ издал приказ о приватизации государственной доли ЗТМК в размере 51/% через проведение аукциона. 27 января Tolexis Trading Limited обжаловала приказ ФГИ о приватизации ЗТМК в Хозяйственном суде г. Киева.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.