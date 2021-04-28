Украинский бизнес требует равных условий во время карантина и начинает акцию "Мы хотим работать!"

Сегодня, 28 апреля 2021 года стартовала всеукраинская акция "Мы хотим работать!", сообщили в оперативном штабе защиты интересов работающих в условиях карантина.

Оперативный штаб создан 22 апреля 2021 года представителями сфер экономики, которые больше всего страдают от локдаунов.

Инициаторы – Федерация работодателей Украины (ФРУ), Союз украинских предпринимателей (СУП), Ассоциация "Укрлегпром", Украинская ассоциация керамики (УАК) Ассоциация ритейлеров Украины, Украинский совет торговых центров (УСТЦ), Украинская ресторанная ассоциация (УРА), Ассоциация Мебельщиков Украины, Национальная Ресторанная Ассоциация Украины (НРАУ), Ассоциация Производителей Электротехники, Ассоциация "Парфюмерия и Косметика Украины".

Инициаторы подчеркнули, что цель объединения – дать возможность при локдауне на равных условиях работать всем субъектам предпринимательской деятельности, которые должным образом соблюдают санитарные и эпидемических нормы, независимо от вида деятельности.

Согласно сообщению, к штабу уже присоединились: торгово-производственные предприятия, розничные сети, фитнес-клубы и кинотеатры, представители сферы HoReCa и культурно-развлекательной отрасли. Среди участников нового объединения компании: торгово-производственная компания "Агромат", торгово-производственная компания "Текстиль-Контакт", сеть магазинов Intertop, сеть спортивных клубов SportLife, сеть кинотеатров "Планета Кино", сеть кинотеатров "Мультиплекс", группа компаний "Венето", торгово-производственная компания "Ярослав", и сеть магазинов Goldi, "Льнокомбинат", театр "Черный Квадрат", театр "Личности" и другие.

В штабе подчеркивают, что периодические долговременные ограничения и запреты на ведение предпринимательской деятельности без предоставления равноценной финансовой поддержки со стороны государства уже привели к частичному или даже полному закрытию многих бизнесов.

По оценкам отраслевых ассоциаций, потери бизнеса сегодня составляют:

Ресторанная сфера. Падение выручки на 50% в 2020 году, а также сокращение персонала на 33% в тех ресторанах, которые остались на плаву. Около 30% заведений закрылось;

Непродовольственная розница. Продажи в розничных сетях, работа которых была запрещена в период жестких карантинных ограничений, в прошлом году сократились на 30-40%;

Торговая недвижимость. Суммарные потери оборота арендаторов торговых центров в период локдауна и карантина выходного дня в 2020 году превысили 62 млрд грн. Сами торговые центры за этот период потеряли около 8 млрд грн;

Легкая промышленность. Объемы производства в 2020 году сократились на 6,1%. По оценке Ассоциации "Укрлегпром", в 2020 году работу потеряли около 20 тыс. человек;

Туристическая отрасль. Госагентство развития туризма Украины оценивает потери отрасли по причине карантинных ограничений в 2020 году в 60 млрд грн. В сфере работают более 250 тыс. человек, и во время карантина тысячи уже потеряли работу;

Культурно-развлекательная сфера. Посещаемость и доходы сетей кинопроката сократились примерно на 60%. Вследствие недополучения выручки игроки рынка были вынуждены сократить штат минимум на 30%;

Спортклубы. Более 20% или около 350 украинских спортклубов закрылись навсегда. В каждом из них работу потеряли от 6 до 10 сотрудников.

"Потери несут не только компании, работа которых непосредственно запрещена, но и промышленность, которая фактически лишена каналов реализации продукции. За каждым промышленным предприятием стоят поставщики сырья и комплектующих. Таким образом, карантин сегодня имеют прямое отрицательное влияние на тысячи промышленных предприятий", - отмечают в штабе.

Много вопросов вызывает организация вакцинации.

"Именно вакцинация, а не локдауны является ключевым ответом на вызовы, которые ставит пандемия. Важно вакцинировать всех желающих! В частности, мы как работодатели готовы профинансировать вакцинацию своих работников", - сообщается в релизе штаба.

Участники движения "Мы хотим работать" требуют срочного проведения консультаций с правительством для разработки и внесения соответствующих изменений в постановление Кабинета Министров № 1236 от 9 декабря 2020 г "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Участники движения высказали готовность оказать экспертную помощь в разработке изменений в постановление. Как одна из задач ставится составление перечня оптимальных санитарных и противоэпидемических мероприятий, которые позволят обеспечить баланс работы бизнеса и безопасности граждан.

До момента выполнения требований участники движения проводят всеукраинскую акцию "Мы хотим работать!". И призывают присоединиться к флешмобу # ми_хочемо_працювати всех желающих.