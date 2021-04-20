Экономика

18:52 20.04.2021

"Укроборонпром" планирует создать индустриальный парк на базе "Николаевского судостроительного завода"

1 мин читать
"Укроборонпром" планирует создать индустриальный парк на базе "Николаевского судостроительного завода"

Госконцерн "Укроборонпром" работает над концепцией индустриального парка на базе входящего в концерн ГП "Николаевский судостроительный завод", сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время посещения Николаева 19 апреля.

"Президент поддержал, чтобы на Николаевском судостроительном заводе создать индустриальный парк. Работаем над концепцией …, чтобы привлечь инвесторов, наполнить заказами", – сказал Гусев на брифинге по поводу смены гендиректора НПКГ "Зоря-Машпроект".

По его словам, этот проект обсуждается с облгосадминистрацией и городскими властями. Гусев добавил, что парк может стать одним из первых, который будет функционировать по новому закону об индустриальных парках с льготами их резидентам, которые на прошлой неделе в первом чтении приняла Верховная Рада.

Гендиректор "Укроборонпрома" также поддержал идею демилитаризации недостроенного на заводе ракетного крейсера "Украина" и его продажи, а затем создания на его базе туристически привлекательного объекта. В то же время Гусев уточнил, что этот вопрос должен быть принят на уровне правительства.

Предполагается, что Николаевский судостроительный завод (ранее - "им. 61 коммунара") войдет в холдинг "Морские системы", создаваемый в рамках трансформации "Укроборонпрома". Помимо него в этот холдинг планируется также включить НПКГ "Зоря-Машпроект", КБ "Центр кораблестроения", Институт гидроприборов и производящий доки и плавучие краны завод "Паллада".

Теги: #гусев #укроборонпром #индустриальный_парк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:20 19.04.2021
ВАКС отказал в утверждении соглашения о признании вины Жукова по делу "Укроборонпрома"

ВАКС отказал в утверждении соглашения о признании вины Жукова по делу "Укроборонпрома"

17:25 19.04.2021
Антикризисный план ХГАПП после доработки будет вновь вынесен на совет директоров "Укроборонпрома"

Антикризисный план ХГАПП после доработки будет вновь вынесен на совет директоров "Укроборонпрома"

17:02 14.04.2021
"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

"Укроборонпром" готов удвоить объемы производства оружия и военной техники из-за эскалации со стороны РФ

12:58 05.04.2021
Киевский бронетанковый завод передал украинской армии три отремонтированных танка Т-72

Киевский бронетанковый завод передал украинской армии три отремонтированных танка Т-72

14:26 01.04.2021
Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

18:04 31.03.2021
Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29

17:12 20.03.2021
"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

"Укроборонпром" готов взять в управление активы "Мотор Сичи", соответствующее письмо направлено в АРМА

19:05 05.03.2021
"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

"Укроборонпром" начал служебное расследование о деятельности заместителя гендиректора госконцерна Морозова

11:33 24.02.2021
"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

"Укроборонпром" и индийская Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества

12:37 22.02.2021
"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

"Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт о ремонте танков на $85,6 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

Минагрополитики начало все необходимые процедуры для полноценно запуска

Микитась предупреждает о перепродажах мошенниками помещений ЖК корпорации "Укрбуд"

В Офисе президента ожидают транш от МВФ в $2 млрд к сентябрю

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство планирует инициировать механизм удешевления билетов на внутренние авиаперевозки - Шмыгаль

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

Фракция "Слуга народа" может рассмотреть кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики – источники

Предприниматели из вышедших из "красных" зон регионов также могут претендовать на помощь по 8 тыс. грн - замминистра

США планируют усилить кибербезопасность электроэнергетической инфраструктуры

Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

Минагрополитики начало все необходимые процедуры для полноценно запуска

Микитась предупреждает о перепродажах мошенниками помещений ЖК корпорации "Укрбуд"

КШЭ ожидает в 2021г роста ВВП Украины на 4,7% и на 2,7% в 2022г - прогноз

Шесть украинских гостиниц получили категорию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА