"Укроборонпром" планирует создать индустриальный парк на базе "Николаевского судостроительного завода"

Госконцерн "Укроборонпром" работает над концепцией индустриального парка на базе входящего в концерн ГП "Николаевский судостроительный завод", сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев во время посещения Николаева 19 апреля.

"Президент поддержал, чтобы на Николаевском судостроительном заводе создать индустриальный парк. Работаем над концепцией …, чтобы привлечь инвесторов, наполнить заказами", – сказал Гусев на брифинге по поводу смены гендиректора НПКГ "Зоря-Машпроект".

По его словам, этот проект обсуждается с облгосадминистрацией и городскими властями. Гусев добавил, что парк может стать одним из первых, который будет функционировать по новому закону об индустриальных парках с льготами их резидентам, которые на прошлой неделе в первом чтении приняла Верховная Рада.

Гендиректор "Укроборонпрома" также поддержал идею демилитаризации недостроенного на заводе ракетного крейсера "Украина" и его продажи, а затем создания на его базе туристически привлекательного объекта. В то же время Гусев уточнил, что этот вопрос должен быть принят на уровне правительства.

Предполагается, что Николаевский судостроительный завод (ранее - "им. 61 коммунара") войдет в холдинг "Морские системы", создаваемый в рамках трансформации "Укроборонпрома". Помимо него в этот холдинг планируется также включить НПКГ "Зоря-Машпроект", КБ "Центр кораблестроения", Институт гидроприборов и производящий доки и плавучие краны завод "Паллада".