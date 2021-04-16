Экономика

11:16 16.04.2021

ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

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ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере EUR10 млн в национальной валюте украинскому поставщику электроэнергии и газа ООО "ЭРУ Трейдинг", свидетельствуют данные на сайте банка.

"Средства ЕБРР будут использованы на поддержку растущих операций компании по торговле газом, чтобы обеспечить дешевый газ от ЕС на протяжении летнего сезона и хранить его в украинских хранилищах с дальнейшей продажей в Украине (основной вариант) или реэкспортом в ЕС (вторичный вариант) во время зимнего отопительного сезона", – говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно оценке влияния предоставления кредита, он поддержит частного независимого трейдера в конкуренции с монопольным поставщиком НАК "Нафтогаз" на все более либерализующемся рынке газа и будет способствовать повышению ликвидности и конкуренции на частной энергетической бирже УЭБ.

Отмечается, что ЕБРР станет первым международным финансовым учреждением в существующем кредитном портфеле "Эру Трейдинг".

ООО "Эру Трейдинг", созданное в 2016 году, принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери. Согласно информации на сайте компании, поставки газа для населения являются важной частью ее стратегии. В феврале текущего года ООО получило соответствующую лицензию энергорегулятора.

Теги: #ебрр #эру_трейдинг
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