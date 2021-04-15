Экономика

21:10 15.04.2021

Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

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Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д.

"За" указанные законопроекты во втором чтении проголосовали 235 и 237 народных депутатов соответственно при необходимых 226 голосах.

Законы предусматривают установление срока в 180 дней для льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и акцизным налогом транспортных средств личного пользователя, ввезенных в Украину с нарушениями таможенного законодательства. Также на этот срок устанавливается льготное таможенное оформление автомобилей, включая освобождение от пошлины.

При этом устанавливается отдельный срок - 270 дней для участников боевых действий при условии документального подтверждения их пребывания на территории ООС более чем 90 дней.

Законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях. Это должны быть автомобили личного пользования, которые были в использовании, и с года выпуска которых прошло больше пяти лет. Также они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн).

Законы распространяются на автомобили, завезенные в Украину до 1 января 2021 года.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией с датой производства после 1995 года и стандартами не ниже Евро-2. Разрешается растаможить одно транспортное средство одной категории на одного человека.

Теги: #еврономера #законотворчество
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