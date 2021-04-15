Экономика

15:42 15.04.2021

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

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США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Аукционы по размещению ОФЗ Минфин проводит по средам. Таким образом, первое размещение облигаций федерального займа, в котором не смогут принять участие банки из США, должно пройти 16 июня.

"Минфин использует новые полномочия (предоставленные решением президента Байдена - ИФ), чтобы возложить на российское правительство издержки за его неприемлемое поведение, включая ограничение возможностей финансирования Россией этой деятельности", - сказала глава Минфина Дженет Йеллен, процитированная в сообщении.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 г. американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 г. за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.

В 2019 году, когда были введены первые санкции в отношении суверенного долга РФ, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснял, что в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.

Новая санкционная директива расширяет действующие с августа 2019 года ограничения, говорится в релизе Минфина США. Текст заявления ведомства размещен по адресу https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127

Рынок уже давно обсуждал возможность санкций на новый рублевый госдолг, однако еще в конце прошлого года Минфин РФ считал возможность их введения невысокой. "Мы привыкли жить в условиях санкций, безусловно, санкции сделали нас сильнее. Не можем исключать введения каких-то новых санкций в отношении российского долга, но считаем их маловероятными, потому что во многом это просто будет против интересов иностранных инвесторов. Достаточно вспомнить доклад американского казначейства 1,5-2-летней давности, где были даны ответы на вопрос, почему лучше не вводить массированные санкции в отношении российского долга. Потому что мы достаточно глубоко интегрированы в мировой финансовый рынок и, соответственно, возможные враждебные решения по отношению к российским долговым инструментам бумерангом прилетят к инвесторам тех стран, которые такие решения принимают", - говорил в конце ноября глава долгового департамента Минфина Петр Казакевич. При этом он не исключал и вариант, при котором санкции все же будут введены.

Формулировки заявления Минфина США подтверждают информацию, которую американские СМИ ранее распространили со ссылкой на источники: вторичный рынок рублевого госдолга санкции не затрагивают.

Теги: #рф #банки #санкции #сша
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