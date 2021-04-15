Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021г до 8% и подтвердил 5% в 2022г

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% (в январском прогнозе) до 8% и ожидает ее возвращения к 5% к 2022 году.

"Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии-2022 и дальнейшую стабилизацию на этом уровне", – сообщается на сайте Нацбанка в четверг.

Центробанк уточнил, что пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5%±1 в. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем.

Указывается, что стремительное ускорение инфляции обусловлено в основном временными факторами, в частности, ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители, оживлением глобальной экономики и эффекты от худших урожаев, а также низкой базой сравнения.

В то же время, фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности, за счет повышения зарплат и подорожания товаров.

НБУ отметил, что розничный товарооборот стабильно превышал докризисные уровни, в частности, в феврале он был на 5,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.