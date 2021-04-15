Экономика

11:52 15.04.2021

Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

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Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма.

"Совместно с Министерством культуры, Минфином и Минэкономики обсудили пути поддержки культуры и туризма в Украине. Как один из возможных пилотных проектов была предложена модель целевой поддержки соответствующих учреждений и направлений", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Отмечается, что важным аспектом программы должны стать поощрения молодых людей к потреблению украинской культурной продукции и путешествий по Украине, когда это позволит эпидемическая ситуация.

"Министерство культуры должно представить план пилотных проектов с использованием лучших европейских практик", - заявил премьер.

 

Теги: #шмыгаль #минкультуры #кабмин
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