Шмыгаль поручил Минкультуры представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству культуры и информационной политики представить план пилотных проектов целевой поддержки учреждений культуры и туризма.

"Совместно с Министерством культуры, Минфином и Минэкономики обсудили пути поддержки культуры и туризма в Украине. Как один из возможных пилотных проектов была предложена модель целевой поддержки соответствующих учреждений и направлений", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Отмечается, что важным аспектом программы должны стать поощрения молодых людей к потреблению украинской культурной продукции и путешествий по Украине, когда это позволит эпидемическая ситуация.

"Министерство культуры должно представить план пилотных проектов с использованием лучших европейских практик", - заявил премьер.