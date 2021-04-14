Экономика

19:37 14.04.2021

Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ, Зеленский активизировал получение финпомощи МВФ – глава комитета Рады

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Спрос на ОВГЗ упал из-за войск РФ, Зеленский активизировал получение финпомощи МВФ – глава комитета Рады

Спрос на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) упал из-за стягивание Россией войск к границе с Украиной, при этом президент Украины Владимир Зеленский активизировал получение финансовой помощи МВФ, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Проблемы с привлечением долга явно не станут для Украины критичными. Действительно, из-за стягивания Россией войск к границе с Украиной снизился спрос инвесторов на ОВГЗ Минфина. Как следствие – сократился объем государственных заимствований, который в последние недели составил 1-1,6 млрд гривен (ранее среднее привлечения составляло около 10 млрд гривен). Но как только ситуация на границе стабилизируется, инвесторы вновь начнут покупать ОВГЗ", – написал Гетманцев в Телеграм-канале в среду.

Другим деструктивным фактором он назвал заявления украинских политиков, которые озвучивают наихудшие ожидания и наиболее негативные сценарии текущей ситуации.

"Впрочем украинская экономика имеет запас прочности. В частности, из-за перекрытия коррупционных схем на таможне и в налоговой удалось перевыполнить доходы бюджета даже в условиях коронакризиса...Также по заданию президента активизирована работа над получением финансовой помощи от Международного валютного фонда", – указал парламентарий.

По его словам, глава государства поставил задачу ускорить достижение договоренностей с МВФ относительно тех вопросов, которые Украина еще должна реализовать. Продолжение сотрудничества с Фондом позволит сохранить финансовую стабильность в Украине в долгосрочной перспективе, полагает Гетманцев.

Теги: #гетманцев #овгз
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