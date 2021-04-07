"Дия" на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения 8 тыс. грн помощи - премьер

Портал "Дия" на следующей неделе начнет регистрацию граждан для получения помощи в размере 8 тыс. грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Зарегистрироваться на получение помощи 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе", – сказал премьер, открывая заседание правительства в среду.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Закон предусматривает единоразовую материальную выплату в размере 8 тыс. грн для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.