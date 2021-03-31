Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2021 год с прибылью в 3,6 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" (УЗ) на 2021 год, предусматривающий доходы компании в размере 93 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба УЗ, финплан предусматривает прибыль "Укрзализныци" в 2021 году на уровне 3,6 млрд грн. За счет реализации металлолома компания планирует получить - 1,5 млрд грн, от отчуждения непрофильных активов - 1,9 млрд грн и от списания необоротных активов - 1 млрд грн.

В государственный и местные бюджеты УЗ планирует перечислить 24,7 млрд грн налогов и сборов. План по капитальным инвестициям - 27 млрд грн. Объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 1,7% до 306,4 млн тонн.

Большинство капитальных инвестиций компания планирует направить на обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизацию и капитальный ремонт имеющегося парка), повышение пропускной способности узких мест в инфраструктуре, а также средства будут направлены на ремонт и модернизацию путей. В частности, планируется приобрести около 80 пассажирских вагонов, обновить около 23,5 тыс. грузовых вагонов, 451 пассажирский вагон, 2 скоростные электропоезда Škoda, 318 локомотивов, 76 секций моторвагонного подвижного состава, 6 дизель-поездов и 3 рельсовые автобусы. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.