"Киевпассервис" в 2020 году получил 17,5 млн грн убытка

АО "Киевпассервис" в 2020 году получило 17,536 млн грн чистого убытка против 59 тыс. грн чистой прибыли в 2019 году.

Согласно официальной информации предприятия к повестке собрания акционеров, назначенного на 29 апреля, акционеры "Киевпассервиса" планируют предварительно дать согласие на ряд крупных сделок (включая сделки, связанные с поручительством, кредитом, гарантией, залогом, приобретением или отчуждением материальных ценностей), составляющих более 25% стоимости активов с предельной совокупной стоимостью по всем направлениям до 350 млн грн.

Собственный капитал компании по итогам 2020 года составляет 195,963 млн грн, общая дебиторская задолженность за год сократилась почти в два раза - до 4,563 млн грн.

Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличились на 3,2% - до 251,569 млн грн (243,788 млн грн по итогам 2019-го).

Как сообщалось, в 2020 году Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе государственный пакет в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис". Стартовая цена лота составила 195,9 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Бастион-групп" с предложением 230 млн грн.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцем и конечным бенефициаром ООО "Бастион-групп" является Владимир Ивчун.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области – минимум на 15 лет. Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать коллективный договор.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

В 2018 году "Киевпассервис" получил 47 млн грн дохода, из которых за предоставление услуг перевозчикам – 10 млн грн, пассажирам – 20 млн грн, сдачи площадей в аренду – 6 млн грн.