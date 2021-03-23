"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа подписали соглашение о купле-продаже природного газа, который позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года, говорится в обнародованных в понедельник пресс-релизах компаний.

В "Нафтогазе" отмечают, что по поручению правительства группа завершила разработку рыночного решения, которое сможет защитить домохозяйства от сезонных скачков цены на газ во время следующего отопительного сезона, а также от роста цен, который наблюдается из-за восстановления мировой экономики.

"Таким решением является введение годового тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Эта цена работает как страховка на авто. Она позволяет избежать проблем (в случае с ценами на газ – пиковых скачков цен зимой), но, в отличие от страховки, не требует предоплаты. Обеспечение такой "страховки" в Украине стало возможным благодаря "Нафтогазу", его доступу к европейским биржам и свободному движению газа между европейским рынком и Украиной", - отметили в компании.

По оценке НАК, преимуществами такого тарифа смогут воспользоваться все бытовые потребители, поскольку группа предоставит равные возможности для всех газоснабжающих компаний, чтобы они могли разработать собственный годовой тарифный план. "Нафтогаз" готов предоставить возможность покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

"Нафтогаз", в частности, уже достиг договоренностей с крупнейшим поставщиком - компанией "ЙЕ Энергия", которая является оптовым поставщиком, в том числе и для ряда региональных газзсбытов, работающих под брендом "Твой газсбыт".

В свою очередь, "ЙЕ Энергия" объявила, что с "Нафтогазом" уже подписано соглашение о покупке природного газа по рыночной цене, что даст компании возможность обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей.

"Подписание такого контракта позволит поставщикам выйти с годовым предложением для населения и гарантировать стабильные поставки газа в течение года", - отметили в компании.