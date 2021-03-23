Экономика

15:48 23.03.2021

Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

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Оснований для пересмотра решений Нацбанка о несогласовании члена правления Ощадбанка нет – замглавы НБУ

Основания для пересмотра решений Национального банка Украины (НБУ) о несогласовании Дмитрия Буца на должность члена правления государственного Ощадбанка (Киев) отсутствуют, сообщил заместитель главы правления Ярослав Матузка.

"Относительно последних решений НБУ по согласованию руководителей Ощадбанка отмечаем, что согласование руководителей банков является безоговорочным правом Нацбанка (...) НБУ не видит оснований для пересмотра данных решений. Реформа корпоративного управления не должна сводиться к формальной оценке соответствия членов правления квалификационным требованиям", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Матузка напомнил, что регулятор при рассмотрении кандидата на должность руководителя банка комплексно анализирует результаты тестирования и собеседования, а также принимает во внимание уровень его профессиональной пригодности с учетом наличия необходимого объема знаний, профессионального и управленческого опыта для надлежащего выполнения обязанностей, которые будут на него возложены.

Замглавы правления добавил, что решение комитета НБУ по вопросам надзора является результатом обсуждения членов комитета и правления, которые также имеют право участвовать в заседаниях.

Как сообщалось, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова назвала тревожным сигналом отказ комитета по вопросам надзора центробанка согласовать Буца на должность члена правления Ощадбанк после рекомендации его кандидатуры квалификационной комиссией Нацбанка.

Рожкова добавила, что большинство членов комитета является членами квалификационной комиссии.

Теги: #нбу #ощадбанк
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